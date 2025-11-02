Erneut bebte die Erde in Afghanistan. Ende August starben bei einem verheerenden Beben mehr als 2000 Menschen im verarmten Land.

1/4 Das Beben der Stärke 6,3 ereignete sich im Norden des Landes, Hunderte Kilometer vom letzten schweren Erdstoss entfernt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Erneutes Erdbeben in Afghanistan mit Stärke 6,3 im Norden des Landes

Afghanistan liegt in einem Erdbeben-Risikogebiet mit hohen Opferzahlen bei Beben

Vorheriges Beben im August forderte 2200 Tote und 3600 Verletzte

Wenige Monate nach dem verheerenden Beben im Osten des Landes, hat es in Afghanistan wieder gebebt. Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte der neue Erdstoss im Norden des Landes nahe Masar-e Scharif eine Stärke von 6,3.

Ende August starben nach Angaben der regierenden Taliban und des roten Halbmondes bei einem Erdbeben der Stärke 6,0 rund 2200 Menschen. Mehr als 3600 wurden verletzt.

Afghanistan liegt in einem Erdbeben-Risikogebiet. Im völlig verarmten Land führen auch vergleichsweise schwächere Beben jeweils zu sehr hohen Opferzahlen.