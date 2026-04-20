Tsunami-Warnung nach Erdbeben vor der japanischen Küste

Am Montag hat sich vor der Küste Japans ein Erdbeben der Stärke 7,4 ereignet. Das Erdbeben war laut Social-Media-Nutzern auch in der Hauptstadt Tokio zu spüren.

Erdbeben-Alarm in Japan: Am Montag wurde im Osten Japans, im Meer vor der Küste, ein Beben der Stärke 7,4 registriert. Das meldete die US-Behörde USGS. Gemessen wurde das Beben in einer Tiefe von 10 Kilometern.

Die japanischen Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus. Social-Media-Nutzer meldeten, sie hätten das Erdbeben auch in der Hauptstadt Tokio gespürt.

Per Warn-App Nerv wurden rund 29'000 Haushalte und insgesamt 67'135 Personen in der Grossstadt Iwaki City, die in der Präfektur Fukushima liegt, zur Evakuierung aufgefordert. In der Präfektur Fukushima hatte sich 2011 nach einem Erdbeben und einem darauffolgenden Tsunami eine Nuklearkatastrophe ereignet.

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