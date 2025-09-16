Donald Trump hat eine 15-Milliarden-Dollar-Klage gegen die «New York Times» angekündigt. Er wirft der Zeitung vor, Lügen über ihn und seine Bewegung zu verbreiten. Die Klage soll in Florida eingereicht werden. Die Times hat sich bisher nicht dazu geäussert.

US-Präsident Trump kündigt 15-Milliarden-Dollar-Klage gegen die New York Times an. Foto: AFP

Darum gehts Trump verklagt die «New York Times» auf 15 Milliarden Dollar

Er beschuldigt die Zeitung, Lügen über ihn und MAGA zu verbreiten

Die Klage wird im Bundesstaat Florida eingereicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegen die «New York Times» angekündigt. Die Zeitung sei zu einem regelrechten «Sprachrohr der radikalen linken Demokratischen Partei» geworden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die «New York Times» nahm zunächst keine Stellung zu Trumps Ankündigung.

Die Zeitung habe sich jahrzehntelang daran beteiligt, Lügen über Trump, seine Familie, sein Unternehmen, die Bewegung «Make America Great Again» (MAGA) und die USA als Ganzes zu verbreiten, schrieb Trump weiter. Er kritisierte die Zeitung auch dafür, während des Präsidentschaftswahlkampfs seine demokratische Konkurrentin Kamala Harris unterstützt zu haben. «Ich betrachte dies als den grössten illegalen Wahlkampfbeitrag aller Zeiten», schrieb er.



«Die ‹New York Times› durfte viel zu lange ungehindert lügen, diffamieren und mich verleumden, und das hört JETZT auf», schrieb Trump. Die Klage werde im Bundesstaat Florida eingereicht. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Trump hat in der Vergangenheit bereits Klagen gegen unterschiedliche Medien angestrengt, unter anderem gegen den Sender CBS und den Sender ABC. In beiden Fällen einigten sich die Seiten auf einen Vergleich in Millionenhöhe. Kritiker sehen in den Klagen einen Angriff auf die Pressefreiheit.



Zudem zieht der US-Präsident gegen verschiedene weitere Medien ins Feld, deren Berichterstattung ihm zuwiderläuft. So war etwa die US-Nachrichtenagentur AP von der Mitreise im Regierungsflieger ausgeschlossen worden. Sie hatte sich geweigert, die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko – «Golf von Amerika» – zu übernehmen.