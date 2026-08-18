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Spektakel über Türkei: Hunderte Störche fliegen über Hatay
Spektakuläres Naturschauspiel
Plötzlich fliegen am Himmel Hunderte Störche
Ein beeindruckendes Video aus der Türkei zeigt riesige Storchenschwärme auf ihrem Weg nach Afrika.
Publiziert: 07:42 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
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Eliane Weiss
Video-Redaktorin Blick
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