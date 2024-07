Erleichterung bei Europas Linken: Nach dem Labour-Wahlsieg in Grossbritannien feiert das Linksbündnis auch in Frankreich einen – überraschenden – Wahlerfolg. Die SP Schweiz spricht von einem «wichtigen Signal für ganz Europa».

«Enthusiasmus in Paris, Enttäuschung in Moskau»

Enttäuschung im rechten, Jubel im linken Lager: Europäische Sozialisten reagieren euphorisch auf den überraschenden Wahlausgang in Frankreich.

Der polnische Regierungschef Donald Tusk (67) hat die Niederlage des rechtspopulistischen Rassemblement National bei der Parlamentswahl in Frankreich begrüsst. «Enthusiasmus in Paris, Enttäuschung in Moskau, Erleichterung in Kiew. Genug, um in Warschau froh zu sein», schrieb Tusk am Sonntagabend auf X.

Nach dem starken Abschneiden der Rechtspopulisten in der ersten Runde der französischen Parlamentswahl hatte Tusk von einer «sehr gefährlichen» Entwicklung für Frankreich und Europa gesprochen und auf «Informationen über den Einfluss Russlands und der russischen Geheimdienste in vielen rechtsradikalen Parteien in Europa» verwiesen.

Die SP Schweiz gratuliert ihrer «Schwesterpartei» in Frankreich «zu ihrem grossartigen Wahlerfolg. Die vereinigte Linke kann die Demokratie gegen die extreme Rechte verteidigen – ein wichtiges Signal für ganz Europa».

«Sensationelle Wende»

In Deutschland sprach Gesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD) sprach auf X von einer «sensationelle Wende, wenn es so käme. Zusammenhalt gegen rechte Populisten ist Pflicht im Kampf für den Erhalt der demokratischen Strukturen.» Die Wahlen in Polen, England und jetzt auch Frankreich würden Hoffnung machen.

Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende von Deutschlands Grünen, postete auf X die zwei Worte «Merci, France» mit drei Herzen in den französischen Nationalfarben.