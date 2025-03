1/2 CSU-Chef Markus Söder am Rande der Sondierungsgespräche in Berlin. Foto: AFP

SDA und AFP

Union und SPD wollen Milliardenkredite für Verteidigung und Infrastruktur ermöglichen. Für die Instandsetzung der Infrastruktur soll ein Sondervermögen mit 500 Milliarden Euro geschaffen, für bestimmte Investitionen in die Verteidigung soll die Schuldenbremse gelockert werden. Das teilten Union und SPD im Anschluss an die Sondierungsgespräche in Berlin am Dienstagabend mit.

Zuvor hatten sich vor dem Hintergrund der Sondierungsgespräche von Union und SPD die Forderungen nach einer generellen Reform der Schuldenbremse gemehrt. Auch die Bundesbank legte dafür am Dienstag eine Empfehlung vor. Eine Reform sei nötig, um dringend benötigte Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft und Infrastruktur sowie in soziale Sicherheit zu ermöglichen, hiess es zudem in einem Appell von Gewerkschaften und Verbänden.

Die Bundesbank empfiehlt, den Kreditspielraum des Bundes von derzeit 0,35 Prozent auf 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Für einen Anteil von 0,5 Prozent soll es keine Vorgaben geben, weitere 0,9 Prozent sollen für zusätzliche Investitionen reserviert sein. Voraussetzung sei jedoch, dass die Schuldenquote Deutschlands unter 60 Prozent liege. Aktuell sind dies 63,2 Prozent. Bei einem Wert über 60 Prozent soll es laut Bundesbank nur den Kreditspielraum von 0,9 Prozent für Investitionen geben, nicht aber den Sockelwert von 0,5 Prozent.