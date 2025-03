Am vergangenen Sonntag schaute die Welt nach Berlin. Wie geht es unserem Nachbarland? Spurensuche an der Party des künftigen Bundeskanzlers – die zum Gottesdienst der Verdrängung wurde.

So war es an Friedrich Merz' Wahlfeier

1/6 «Rambo Zambo»: Merz im Kreis seiner Getreuen im Konrad-Adenauer-Haus. Foto: Keystone

Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

Sonntagabend kurz nach 18 Uhr an der Klingelhöferstrasse in Berlin. Nur noch wenige Polizeiabschrankungen trennen uns vom Konrad-Adenauer-Haus, der Zentrale der Christlich Demokratischen Union. Etwas ist seltsam. Die kreischenden Mädchen und jungen Frauen hinter uns entsprechen so gar nicht dem Menschenschlag, den man an einer CDU-Wahlparty erwartet. Und wieso dieses Freudengeschrei?