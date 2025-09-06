DE
FR
Abonnieren

Sinan-G vor dem Kampf
«Verlasse mich auf meine Eier»

Sinan-G kämpft in Bielefeld gegen Brian Keller. Wir haben ihn kurz vor dem Kampf vor seiner Kabine getroffen.
Publiziert: vor 54 Minuten
Teilen
Kommentieren
Der Fall Brian Keller
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen