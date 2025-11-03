DE
Sie starben am 7. Oktober 2023
Von Hamas übergebene Leichen in Gaza identifiziert

Die Hamas hat die sterblichen Überreste von drei weiteren israelischen Leichen an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Nun hat die israelische Armee die Identitäten der verschleppten Soldaten bekannt gegeben.
Publiziert: 08:05 Uhr
Die Hamas hat die Überreste drei weiterer Leichen an Israel übergeben.
Darum gehts

  • Hamas übergibt Leichen von drei verschleppten israelischen Soldaten an Israel
  • Übergabe erfolgte über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
  • Acht tote Geiseln befinden sich noch im Gazastreifen
Drei von der islamistischen Hamas an Israel übergebene Leichen sind als die sterblichen Überreste von in den Gazastreifen verschleppten Soldaten identifiziert worden. Es handele sich um Asaf Hamami, Omer Neutra und Oz Daniel, gab die israelische Armee am Montagmorgen auf der Plattform X bekannt.

Die drei Soldaten waren beim Massaker der Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober 2023 in Israel im Kampf gegen die Terroristen getötet worden. Ihre Leichen wurden anschliessend verschleppt. Mit der Übergabe ihrer Leichen befinden sich jetzt noch acht tote Geiseln in Gaza.

Sterbliche Überreste bereits am Vorabend übergeben

Die Hamas hatte die Überreste der drei Verschleppten am Vorabend Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, woraufhin sie zur Identifizierung nach Israel gebracht wurden. Die Islamisten hatten gemäss der Waffenruhe-Vereinbarung am 13. Oktober alle noch lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.

Anders als im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump vereinbart, übergibt die Terrororganisation die Leichen jedoch nur schleppend. Sie begründet das damit, dass es für sie schwierig sei, die Toten zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Israel bezeichnet dies als eine Lüge der Hamas.

