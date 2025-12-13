Die USA lockern Sanktionen gegen Belarus im Austausch für die Freilassung von Gefangenen: Präsident Alexander Lukaschenko begnadigt 123 Personen, darunter den Friedensnobelpreisträger Ales Bialiatsk und eine US-Bürgerin.

Georg Nopper Redaktor News

Verhandlungserfolg in Minsk: Die USA heben die Sanktionen gegen belarussisches Kalium auf, wie der US-Sonderbeauftragte für Belarus, John Cole, am Samstag bei einem Besuch in Belarus bekannt gab. Im Gegenzug hat der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko (71) 123 Personen begnadigt, darunter US-Amerikaner, Briten, Japaner und Australier.

Unter den Begnadigten ist auch der Friedensnobelpreisträger von 2022, Ales Bialiatsk, sowie die US-Amerikanerin Natali Belskaya und die prominente Oppositionelle Maria Kolesnikowa. Sie sassen nach belarussischen Angaben wegen Straftaten wie Spionage und terroristischen und extremistischen Aktivitäten im Gefängnis.

Das belarussische Aussenministerium bestätigt die Sanktionsaufhebung in einem Beitrag auf X. Die Massnahme sei auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump (79) erfolgt, wie es weiter heisst.

Kalium wird unter anderem für die Produktion von Dünger verwendet. Das staatliche belarussische Unternehmen Belaruskali ist einer der weltweit grössten Düngerproduzenten.

Die Freilassung der Gefangenen sei im «Rahmen der mit US-Präsident Donald Trump getroffenen Vereinbarungen und auf dessen Bitte hin» erfolgt, teilt Lukaschenkos Medienbüro in mit.