1/4 Hier stehen die Männer vor der Maschine. Foto: Katja Richard

Sie sangen lautstark, johlten herum und machten Radau: Eine Gruppe italienischsprachiger Männer musste am Freitag ein Flugzeug der Swiss kurz vor dem Start in Richtung Zürich verlassen. Der Grund: Die Männer benahmen sich vor dem Start in Nizza (F) offenbar so daneben, dass sie nicht mitfliegen durften.

Das Gegröle erlebte Blick-Redaktorin Katja Richard hautnah mit. Sie war für Blick am Filmfestival in Cannes. Nun sollte es zurückgehen in die Heimat. Dann kam es zum Vorfall.

«Die Männer sind mir schon beim Boarding am Gate aufgefallen. Sie haben sich zwischen allen vorgedrängelt und waren megalaut. Ich habe da schon befürchtet, dass das die Sorte sein könnte, die so Radau macht, dass der Flieger umkehren muss.»

«Sie haben sich nicht korrekt verhalten»

Auf einem Video von Richard ist zu sehen, wie die Männer auf dem Rollfeld stehen. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.

Via Lautsprecherdurchsage klärt der Kapitän seine Passagiere schliesslich über das weitere Vorgehen auf: «Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gesehen, was passiert ist. Diese Personen haben sich auf dem Weg an Bord nicht korrekt verhalten. Ich habe deshalb entschieden, sie auszuladen.»

Das Gepäck der Männer wurde im Anschluss ausgeladen und sie wurden zurück zum Terminal eskortiert.

Verspätung von fast zwei Stunden

Auf Anfrage bestätigt die Swiss den Vorfall. «Nach unseren Informationen kam es vor dem Rückflug von Nizza nach Zürich zu unangemessenem Verhalten einzelner Passagiere. Diese haben die Besatzung und Mitreisende belästigt», erklärt Mediensprecherin Meike Fuhlrott. Da die Sicherheit für die Swiss oberste Priorität habe, entschied sich die Crew, die Passagiere nicht zu befördern.

«Infolge des Vorfalls konnte das ursprünglich vorgesehene Abflugzeitfenster nicht eingehalten werden, sodass der Flug mit einer Verspätung von einer Stunde und vierzig Minuten in Nizza abgeflogen ist. Die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten für unsere übrigen Passagiere bedauern wir sehr.»