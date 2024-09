Am Freitagabend kehrte der Swiss-Flug LX18 mit Ziel New York kurz nach dem Start am Flughafen in Kloten ZH wieder um. Swiss-Sprecher Michael Pelzer verrät den Grund für die Rückkehr.

Marian Nadler Redaktor News

Die Swiss-Piloten des Flugs LX18 von Zürich nach New York mussten die Reise am Freitagabend kurz nach dem Start um 18.07 Uhr abbrechen. Die Maschine machte sich zurück auf den Weg zurück zum Flughafen in Kloten ZH. Auf Flightradar24 war zu sehen, wie der Airbus A330 im französischen Luftraum wendete.

Wie Swiss-Mediensprecher Michael Pelzer auf Blick-Anfrage mitteilt, wurde an Bord des Flugzeugs eine Unregelmässigkeit beim Kabinendruck festgestellt. Die Piloten hätten sich daraufhin entschieden, die Flughöhe zu verringern. Die Sauerstoffmasken für die Passagiere wurden zeitgleich ausgelöst. Gemäss Pelzer stellt dies eine Standardprozedur dar.

«Ein Airbus A330 kann während des Flugs keinen Treibstoff ablassen und landet deshalb mit einem höheren Gewicht als üblich. Am Flughafen in Kloten steht deshalb die Feuerwehr bereit», so Pelzer weiter. Die Bremsen des Flugzeugs würden durch das erhöhte Gewicht stärker belastet und könnten somit heisser werden. An Bord sitzen 205 Passagiere. Die Maschine landete gegen 19.15 Uhr sicher in Zürich auf Piste 16.