Sensationsfund in Botswana

In Botswana hat eine Bergbaufirma den laut Experten zweitgrössten Diamanten der Welt gefunden. Der Edelstein mit 2492 Karat wurde in der Karowe-Diamantenmine im Nordosten des südafrikanischen Landes mithilfe von Röntgentechnologie entdeckt und geborgen, wie das kanadische Unternehmen Lucara Diamond am Donnerstag mitteilte.

Es handele sich um «einen der grössten jemals ausgegrabenen Rohdiamanten». Angaben zur Qualität und zum Wert des Fundes machte die Firma nicht. Der grösste Diamant der Welt, der 3106 Karat schwere «Cullinan», wurde 1905 in Südafrika gefunden. Teile des Edelsteins zieren die britischen Kronjuwelen.

Botswanas BIP hängt massgeblich am Diamantenhandel

Der jetzt in Botswana entdeckte Diamant sollte am Donnerstag der Öffentlichkeit sowie Präsident Mokgweetsi Masisi (63) präsentiert werden. Auch die botswanische Regierung teilte mit, bei dem Fund handele es sich um den zweitgrössten Diamanten der Welt.

«Der historische Fund dieses Rohdiamanten, der wichtigste seit 120 Jahren, ist faszinierend», sagte Tobias Kormind, Geschäftsführer des Online-Juweliers 77 Diamonds. Ermöglicht worden sei dieser durch neue Technologien, die in der Mine in Botswana eingesetzt wurde. «Dadurch können grössere Diamanten aus dem Boden geholt werden, ohne dass sie zerbrechen», erklärte Kormind. Wahrscheinlich würden weitere Funde folgen.

Botswana ist eines der wichtigsten Diamantenländer der Welt. Der Edelsteinhandel, die wichtigste Einkommensquelle des Landes, macht 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus und 80 Prozent der Exporte. Der bisher grösste Edelstein, der in Botswana gefunden wurde, ist der 2019 von Lucara Diamond in der Karowe-Mine ausgegrabene 1758 Karat schwere «Sewelo». 2021 fand die kanadische Firma dort mithilfe der Röntgentechnik einen 1174 Karat schweren Diamanten.