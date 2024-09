Sensation im All

Kurz zusammengefasst Neuer Minimond 2024 PT5 umkreist Erde kurzzeitig

Asteroid 2024 PT5 stammt aus dem Arjuna-Asteroidengürtel

2024 PT5 hat einen Durchmesser von etwa 11 Metern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Johannes Hillig Redaktor News

Die Erde wird bald einen neuen Minimond bekommen – allerdings nur vorübergehend. Konkret geht es um den neu entdeckten Asteroiden mit der Bezeichnung 2024 PT5. Er wird nach Angaben von Astronomen für kurze Zeit von der Schwerkraft der Erde eingefangen und umkreist vom 29. September bis zum 25. November unsere Welt. Danach wird der Weltraumbrocken wieder in eine heliozentrische Umlaufbahn zurückkehren, also eine Umlaufbahn um die Sonne.

Einzelheiten über den flüchtigen Minimond und seine hufeisenförmige Bahn wurden diesen Monat im «Research Notes of the American Astronomical Society» veröffentlicht.

Keine Gefahr für die Erde

Astronomen hatten den Asteroiden erstmals am 7. August entdeckt. Natürlich nicht mit blossem Auge, sondern mit dem Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas). Dabei handelt es sich um ein robotergestütztes astronomisches Überwachungs- und Frühwarnsystem, finanziert von der US-Luftraumbehörde Nasa.

Der Mond bekommt bald Gesellschaft – und zwar in Form eines Minimondes. Foto: AFP 1/5

Der Asteroid hat wahrscheinlich einen Durchmesser von etwa elf Metern. Eine Gefahr für uns auf der Erde ist der Weltraumbrocken übrigens nicht. 2024 PT5 wird in einer Entfernung von etwa 4,2 Millionen Kilometern um die Erde kreisen, also etwa zehnmal so weit wie die Entfernung zwischen Erde und Mond.

Zu schnell und im falschen Winkel unterwegs

Dass die Erde einen Minimond bekommt, ist kein Novum. Es kommt aber sehr selten vor. Die Bedingungen dafür sind schwierig. Der Asteroid benötigt eine bestimmte Geschwindigkeit und Richtung, um von der Schwerkraft der Erde erfasst zu werden.

«Ob ein Asteroid von der Erde eingefangen wird, hängt nicht von seiner Grösse oder Masse ab, sondern nur von seiner Geschwindigkeit und Flugbahn, wenn er sich dem Erde-Mond-System nähert», sagt Robert Jedicke, vom Institut für Astronomie der Universität von Hawaii, zu CNN.

Oftmals steuern Asteroiden auf die Erde zu, allerdings im falschen Winkel und viel zu schnell.

Comeback im Jahr 2055

Darum ist der Minimond eine Sensation für die Forscher. Sie wollen den Asteroiden genau beobachten, um mehr Informationen über sein Verhalten und seine Beschaffenheit herauszufinden. Für Hobbyastronomen wird es übrigens unmöglich sein, den kleinen Kerl am Firmament zu sehen.

Im November wird der Minimond wieder verschwinden, schätzen die Forscher. Doch im Januar feiert er wohl nochmal kurz ein Comeback. Und wenn der Asteroid 2024 PT5 erneut vorbeikommt, erwarten die Astronomen, dass er im November 2055 für einige Tage und Anfang 2084 erneut für einige Wochen zum Minimond der Erde wird.