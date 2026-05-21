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Selenski postet Video
Ukrainischer Angriff auf russische Öl-Raffinerie

Auf X postet der ukrainische Präsident ein Video, wie eine Ölraffinerie in Syzran angegriffen wird – mehr als 800 km von der Grenze der Ukraine entfernt.
Publiziert: 12:22 Uhr
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