Sitznachbar (60) missbraucht schlafendes Mädchen (13) in Flugzeug

Auf einem Flug von Wien nach Bulgarien belästigte ein Mann ein 13-jähriges Mädchen sexuell. Foto: imago/Mario Aurich

Auf einen Blick 13-jähriges Mädchen im Flugzeug von Sitznachbarn sexuell belästigt

Täter gab Mädchen Zettel mit Kontaktdaten nach dem Übergriff

Gericht verhängt 15 Monate Bewährungsstrafe und 3000 Euro Schmerzensgeld

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Zusammen mit ihrer Schwester (10) reiste ein 13-jähriges Mädchen im August 2023 mit dem Flugzeug von Wien nach Bulgarien. Während des Flugs schlief es ein – eine Weste über dem Schoss ausgebreitet.

Der 60-jährige Sitznachbar schob kurz darauf seine Hand unter das Kleidungsstück und begann, das schlafende Mädchen an den Oberschenkeln und im Intimbereich anzufassen. Das berichtet die «Kronen Zeitung».

«Sie ist aufgesprungen und hat geweint»

Durch die Berührung erwachte die 13-Jährige schockiert. «Ich habe tief geschlafen. Auf einmal habe ich eine Berührung gespürt. Seine Hand war unter der Weste, damit das niemand sieht.» Später steckte der Österreicher dem Mädchen sogar noch einen Zettel mit seiner Handynummer und seinem Hotel zu. Nach der Landung wurde er von der bulgarischen Polizei festgenommen.

Nun musste sich der 60-Jährige für seine Tat verantworten. Vor Gericht sagte auch die Schwester der Betroffenen aus. «Sie hat geschlafen. Ich habe gesehen, wie der Mann sie angegriffen hat. Sie ist dann aufgesprungen und hat geweint.»

Psychische Folgen für Betroffene

Während der Täter sich beschämt zeigte und sein Fehlverhalten «zutiefst bereut», verhängte das Gericht eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten und eine Schmerzensgeldzahlung in der Höhe von 3000 Euro. Der Richter zeigte sich gegenüber dem Täter fassungslos. «Was auch immer da in Sie gefahren ist, in dem Alter, ist schon schwer nachzuvollziehen.»

Für die 13-Jährige hat der Vorfall auch psychische Folgen – teils befindet sich das Mädchen nun zur Behandlung in einer Psychiatrie.