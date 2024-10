Eine Frau ist in Bern in der Nacht auf Mittwoch Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die beiden Täter flüchteten, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Frau in Bern von zwei Männern sexuell angegangen

Eine Frau wurde in der Nacht auf Mittwoch in Bern Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die beiden Täter flüchteten. (Symbolbild) Foto: PETER KLAUNZER

Die Frau wurde in der Nacht auf Mittwoch um zirka 3.00 Uhr unterhalb der Bushaltestelle Bärenpark beim dortigen öffentlichen Parkplatz Klösterlistutz von zwei Männern sexuell angegangen und bedroht.

Als sich ein weiterer Mann mittels Zurufen bemerkbar machte und der Frau zu Hilfe eilte, liessen die Täter von der Frau ab und flüchteten in unbekannte Richtung, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Beide Täter sind männlich, zwischen 25 und 40 Jahren alt und von dunkler Hautfarbe. Einer der Männer war von schlanker Statur, keinen Bart, hatte auffällig vorstehende Zähne und einen Kurzhaarschnitt. Zur Tatzeit trug er einen runden, silbernen Ohrring, schwarze Kleidung und weisse Schuhe. Die zweite Person war von kräftigerer Statur und ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und sucht nach Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können und insbesondere jener Mann, der den Übergriff unterbrochen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11, zu melden.