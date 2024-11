1/7 Während Trumps Siegesrede stand Lara Trump direkt neben ihm. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Donald Trumps neue rechte Hand ist Lara Trump

Lara leitet die «Woman for Trump» und tourt durch die USA

Lara und Eric Trump haben zwei Kinder und drei Hunde Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christina Benz Praktikantin News

Bye Ivanka, hello Lara – Donald Trump (78) setzt im Weissen Haus bekanntlich gerne auf die Familie. In seiner ersten Amtszeit holte er seine Tochter Ivanka Trump (43) und seinen Schwiegersohn Jared Kushner (43) an seine Seite. Doch dieses Jahr sieht es anders aus.

Bei der Siegesrede in Florida stand Schwiegertochter Lara Trump (42) direkt rechts von ihm, Ehefrau Melania Trump (54) links. Ivanka blieb im Hintergrund – sie hat sich von der Politik verabschiedet und konzentriert sich auf ihr Privatleben. Blick stellt Trumps neue rechte Hand vor.

Die neue Nummer eins

Lara Trump, die Frau von Trumps mittlerem Sohn Eric (40), hat in den letzten Monaten unermüdlich Wahlkampf für ihren Schwiegervater betrieben. Sie leitete die «Women's Empowerment Tour» und reiste mit einer Gruppe knallpink gekleideter Frauen durch die USA, um die Stimme der konservativen Frauen zu gewinnen.

Im März wurde sie zur Co-Vorsitzenden der republikanischen Partei (RDC) ernannt. Sie war die handverlesene Wahl von Trump für den Posten. Ihre Hauptaufgabe: Den Parteiapparat komplett auf Trump auszurichten – was ihr gelang.

Karriere

Ihre Karriere war jedoch nicht immer auf die Politik ausgerichtet. Lara Trump studierte Kommunikationswissenschaften an der North Carolina State University. Dann versuchte sie sich als Personal Trainerin, Barkeeperin, Kellnerin – bevor sie nach New York zog, um eine Ausbildung zur Konditorin zu machen. Später arbeitete sie als Produzentin beim TV-Sender CBS. Im Jahr 2021 wechselte sie zu Fox News, wo sie als Moderatorin tätig war. 2022 musste sie den konservativen Sender jedoch wegen Trumps erneuter Kandidatur verlassen. Seit 2024 ist sie in der Politik tätig als Co-Vorsitzenden bei der RDC.

Privatleben

Lara und Eric Trump sind seit 2014 verheiratet. Das Paar hat zusammen einen 7-jährigen Sohn, eine 5-jährige Tochter und drei Hunde. Sie leben in Westchester, 45 Minuten von New York City entfernt.

Kennengelernt haben sich die beiden 2008 in einem Nachtclub. «Als ich Eric zum ersten Mal traf, wusste ich nicht, wer sein Vater war», erzählt sie in ihrem Podcast The Right View. «Seinen Nachnamen kannte ich zunächst nicht. Ich wusste nur, dass ich einen wirklich grossen Mann getroffen habe.» Der Rest ist Geschichte.

Zukunft

Medienberichten zufolge soll Trump Senator Marco Rubio (53) für das US-Aussenministerium ins Auge gefasst haben. Sein Sitz im Senat würde damit frei werden. Nun stellt sich die Frage: Will Trump, dass seine Schwiegertochter Lara US-Senatorin wird?

Wie NBC News berichtet, bestätigte ein Trump-Verbündeter, dass Trump daran interessiert ist. Auch ein Verbündeter von Gouverneur Ron DeSantis (46) sagt zum Nachrichtensender: «Ich habe auch gehört, dass es Überlegungen gibt, Lara für den Senatsposten zu nominieren.» Laut weiteren Quellen könnte Trump Druck auf DeSantis – an dem es liegt, den Sitz zu besetzten – ausüben. Bereits 2022 hatte Lara Trump eine Kandidatur für den Senat in North Carolina erwogen, sich damals aber dagegen entschieden.