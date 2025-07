Schwerer Unfall Schweizer (19) stürzt auf Mallorca vom Balkon

In der Nacht auf Samstag kam es an der Playa del Palma in Mallorca zu einem schweren Unfall. Ein 19-jähriger Schweizer wurde dabei verletzt. Er befindet sich ausser Lebensgefahr.

Publiziert: vor 23 Minuten | Aktualisiert: vor 13 Minuten