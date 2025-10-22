Polizei schiesst offenbar auf Bundeswehrsoldaten

Bei einer Übung in Bayern soll die Polizei offenbar auf Soldaten geschossen haben. Ein Grosseinsatz läuft.

1/2 Eine Übung in Deutschland ist offenbar mächtig schief gelaufen.

Darum gehts Polizei schoss in Bayern während Übung mit scharfer Munition

Soldaten hielten Polizei für Teil der Übung und feuerten zurück

Ein Soldat wurde verletzt und ins Spital gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Polizei-Grosseinsatz in Bayern (D): Wie «Bild» berichtet, soll die Polizei während einer Übung mit scharfer Munition auf Soldaten geschossen haben.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Noch ist unklar, was genau passiert ist. Ein Sprecher der Polizei zu «BIld»: «Derzeit kann ich nur den Einsatz bestätigen. Weitere Informationen sind abzuwarten.»

Ein Soldat im Spital

Laut «Bild»-Informationen haben Feldjäger der Bundeswehr in Erding eine Übung durchgeführt. Anwohner meldeten daraufhin, dass vermummte Personen mit Gewehren um Scheunen schleichen würden. Daraufhin wurde die Landespolizei alarmiert.

Als die Polizei eintraf, dachten die Soldaten offenbar, dies sei Teil einer Übung und eröffneten das Feuer mit Übungsmunition. Die Polizei schoss scharf zurück.

Polizei wusste offenbar von Übung

Bei der Schusswechsel sei ein Soldat verletzt worden. Er befindet sich im Spital, so «Bild». Er habe einen Streifschuss im Gesicht erlitten.

«Bild» berichtet weiter, dass die Polizei eigentlich über die Übung informiert war. Weshalb es doch zum Missverständnis gekommen ist, bleibt unklar.