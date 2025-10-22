In Deutschland schlug eine 51-Jährige auf einen Lokalpolitiker mit einem Weihnachtsbaum ein. Was die Frau so in Rage versetzte, ist unklar.

Eine Frau schlug einen Lokalpolitiker mit einem Weihnachtsbaum. Foto: Shutterstock

Darum gehts Frau schlägt Lokalpolitiker mit künstlichem Weihnachtsbaum an Infostand

Streit eskalierte, Polizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung ein

51-jährige Täterin griff am Dienstagnachmittag den unverletzten Politiker an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

AFP Agence France Presse

Mit einem künstlichen Weihnachtsbaum hat eine 51-Jährige in Erfurt auf einen Lokalpolitiker an einem Infostand eingeschlagen.

Beide gerieten am Dienstagnachmittag zunächst in einen Streit, wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte. Daraufhin griff die Frau den Politiker mit dem Baum an.

Der Mann blieb den Angaben zufolge unverletzt. Hinzugerufene Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die Frau ein. Weitere Angaben machten die Beamten nicht.