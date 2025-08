1/4 In diesem Hotel soll es zur Nackt-Attacke gekommen sein. Foto: Corinthia St. George's Bay

Darum gehts Schweizer Politiker wegen sexueller Belästigung auf Malta zu Bewährungsstrafe verurteilt

Mann folgte Putzkraft und versuchte sie zu küssen

Schweizer erhielt zweijährige Bewährungsstrafe für den Vorfall

Marian Nadler Redaktor News

Ein Mann (59) aus der Schweiz wurde am Montagnachmittag auf Malta zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem er sich der sexuellen Belästigung einer Reinigungskraft schuldig bekannt haben soll. Das berichten die «Times of Malta» und weitere maltesische Medien.

Wer der Angeklagte ist, ist aktuell nicht bekannt. Das Gericht gab dem Antrag der Verteidigung statt, die Veröffentlichung des Namens des Angeklagten zu untersagen, da es sich bei ihm um «eine politisch exponierte Person» handle und der Vorfall schwerwiegende Auswirkungen auf seine Karriere haben könne.

Nackt-Attacke auf Zimmermädchen

Zur Tat soll es dem Bericht nach am vergangenen Sonntagmorgen gekommen sein. Eine weibliche Reinigungskraft soll dem Täter einen Kaffee gebracht haben. Anschliessend begann sie mit der Reinigung des gegenüberliegenden Zimmers. Der Mann soll ihr daraufhin gefolgt sein und um eine Flasche Wasser gebeten haben.

Die Frau holte die Flasche und kehrte in das Zimmer des Schweizers zurück. Dann der Schock: Der Schweizer war nackt. Als sie versuchte, das Zimmer zu verlassen, soll er sie gepackt und begonnen haben, ihren Hals und ihr Gesicht zu küssen.

Politiker ist geständig

Der Frau gelang es schliesslich, zu fliehen. Anschliessend meldete sie den Gast bei der Personalabteilung des Hotels. Die Polizei wurde gerufen und der Schweizer landete am Montagnachmittag vor Gericht, wie die «Times of Malta» weiter schreibt. Der Schweizer soll bereits am Samstag auf der Insel angekommen sein.

Vor Gericht wurde dem Mann vorgeworfen, die Frau sexuellen Handlungen ausgesetzt und versucht zu haben, Gewalt gegen sie anzuwenden. Er soll die Vorwürfe zugegeben haben. Er wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, die für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurden. Der Vorfall soll im Hotel Corinthia St George's Bay passiert sein.