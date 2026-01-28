DE
Hier verliert die A350 das Rad
Beim Abheben in Las Vegas:Hier verliert die A350 das Rad

Schreckmoment in Las Vegas
Airbus verliert während Start plötzlich Rad

Zwischenfall beim Start: Am Montag verlor eine British-Airways-Maschine auf dem Weg nach London plötzlich ein Rad. Der Flug konnte dennoch fortgesetzt werden.
Publiziert: vor 26 Minuten
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Hier verliert der A350 das Rad.
Foto: Flightradar24

Darum gehts

  • British Airways-Flug verlor Montag Rad in Las Vegas während Startvorgang
  • Rad fiel zu Boden, niemand wurde verletzt, Flug verlief sicher
  • Airbus A350-1000 Hauptfahrwerk hat sechs Räder in drei Paaren
Janine EnderliRedaktorin News

Am Montag kam es in Las Vegas zu einem Schreckmoment: Das rechte, hintere Hauptfahrwerksrad einer British-Airways-Maschine auf dem Weg nach London fiel plötzlich ab.

Zum Zwischenfall kam es während des Einfahrens des Fahrwerks, wie das Aviatik-Portal Flightradar24 berichtet. Flug BA274 rollte um 21.05 Uhr Ortszeit vom Gate zur Startbahn. Kurz nach dem Start – rund 40 Sekunden nachdem das Flugzeug losgerollt war, konnte man plötzlich Funken am rechten Hauptfahrwerk sehen.

Rad prallte auf den Boden

Während die Maschine weiter an Höhe gewann und das Fahrwerk eingefahren wurde, löste sich dann das rechte hintere Rad vom Hauptfahrwerk und fiel runter. Glücklicherweise wurde am Boden niemand verletzt.

Trotz des Abfalls setzte der Flieger seinen Flug ganz normal fort und landete nach gut neun Stunden und 17 Minuten Flugzeit sicher und ohne weitere Zwischenfälle in London Heathrow.

Das Hauptfahrwerk des Airbus A350-1000 besteht aus insgesamt sechs Rädern, die in drei Paaren angeordnet sind.


