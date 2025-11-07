DE
Drohnenalarm am Flughaffen Lüttich. (Archivbild)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Schon wieder!
Drohne legt belgischen Flughafen lahm

Am Freitagmorgen musste der Flugverkehr am Airport im belgischen Lüttich unterbrochen werden. Grund ist ein Drohnenüberflug.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Der Flugverkehr am Airport von Lüttich in Belgien wurde am Freitagmorgen ein weiteres Mal durch eine Drohne beeinträchtigt. Das meldete die Flugsicherungsgesellschaft Skeyes. Der Flughafen bestätigte die Störung, schrieb die belgische Nachrichtenagentur Belga. 

Die Massnahme erfolgte um 6.56 Uhr und dauerte um 8 Uhr noch an. Die Drohne soll in der Nähe der Logistikeinrichtungen des Paketdienstleisters FedEx gesichtet worden sein.

Bereits am Dienstag- und Donnerstagabend waren Flüge vom und zum Flughafen Lüttich aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt worden, nachdem Drohnen gesichtet worden waren. Dasselbe geschah am Flughafen der belgischen Hauptstadt Brüssel.

+++ Update folgt. +++

