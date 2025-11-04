Alarm am Flughafen Brüssel: Mehrere Drohnen über dem Gelände gesichtet. Der Luftraum wurde isoliert, Flüge umgeleitet. Abflüge und Landungen sind vollständig gestoppt, Dauer der Sperre noch unklar.

Der Flughafen Brussels Airport in Zaventem ist am Dienstagabend komplett gesperrt. Foto: IMAGO/Belga

Darum gehts Flughafen Brussels Airport gesperrt wegen Drohnensichtungen über dem Gelände

Luftraum um Brüssel isoliert, Flüge umgeleitet nach Lüttich und Charleroi

Mindestens drei Drohnen kreisen über dem Flughafenareal

Daniel Macher Redaktor News

Alarm in Belgien: Der Flughafen Brussels Airport in Zaventem ist am Dienstagabend komplett gesperrt. Grund: Mehrere Drohnen, die über dem Flughafengelände gesichtet wurden.

Wie belgische Medien berichten, kreisen mindestens drei Drohnen über dem Areal. Der Luftraum rund um Brüssel wurde vorsorglich isoliert, alle Flüge werden nach Lüttich und Charleroi umgeleitet.

Einige Maschinen, die im Landeanflug auf Brüssel waren, kreisen derzeit über Süd-Limburg in Warteschleifen. Der Flughafen selbst bestätigt den Vorfall: «Wir untersuchen die Angelegenheit derzeit», heisst es in einer ersten Stellungnahme.

Abflüge und Landungen sind momentan vollständig gestoppt. Wie lange die Sperre dauern wird, ist noch unklar.

Auch Luftwaffenbasis Kleine-Brogel meldet Sichtungen

Doch damit nicht genug: Auch über der Luftwaffenbasis Kleine-Brogel im limburgischen Peer – rund 70 Kilometer östlich von Brüssel – wurden am Abend mehrere Drohnen gesichtet. Laut Bürgermeister Steven Matheï (CD&V) handelt es sich bereits um den dritten Vorfall in kurzer Zeit.

Mehrere Anwohner alarmierten die Polizei zwischen 18.30 und 19 Uhr. „Sie meldeten bis zu sechs Drohnen über dem Gebiet“, so Matheï. Die Polizei konnte zwei Geräte visuell bestätigen, während weitere Sichtungen überprüft werden.

Die föderale Polizei rückte mit sechs Einsatzfahrzeugen und einem Helikopter an, doch dieser konnte nichts feststellen und kehrte rasch zurück. Wer hinter den Drohnenflügen steckt, ist bislang völlig unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.