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Schokolade und Erdbeeren
So sieht der neueste Burger-Trend aus

Der Brigadeiro-Burger, ein Schokoladen-Burger mit Erdbeeren und Brigadeiro-Trüffelpraline, sorgt derzeit für Aufsehen auf Social Media – und die Meinungen sind gespalten.
Publiziert: 08:48 Uhr
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