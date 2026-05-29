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Südamerika: Schokoladen-Burger geht auf Social Media viral
Schokolade und Erdbeeren
So sieht der neueste Burger-Trend aus
Der Brigadeiro-Burger, ein Schokoladen-Burger mit Erdbeeren und Brigadeiro-Trüffelpraline, sorgt derzeit für Aufsehen auf Social Media – und die Meinungen sind gespalten.
Publiziert: 08:48 Uhr
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