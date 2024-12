In den USA wurden die in der Immobilien-Branche berühmten Alexander-Brüder angeklagt, über Jahre hinweg Frauen betäubt und vergewaltigt zu haben. Nun müssen sie sich vor Gericht verantworten.

Schockierender Fall in Miami

1/5 Die drei Alexander-Brüder sollen über Jahre Frauen betäubt und vergewaltigt haben. Foto: Bloomberg via Getty Images

Auf einen Blick Immobilien-Zwillinge und weiterer Bruder wegen sexuellem Missbrauch und Menschenhandel angeklagt

Vergewaltigungen bereits während der Highschool-Zeit in Miami begangen

Angeklagte drohen Gefängnisstrafen von 15 Jahren bis lebenslänglich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In der Immobilienbranche in Miami (USA) haben sich die Zwillinge Oren und Alon Alexander (37) und ihr älterer Bruder Tal (38) durch den Verkauf von Luxusimmobilien einen Namen gemacht. Die Söhne eines reichen israelischen Bauunternehmers sollen, wie USA Today berichtet, zusammengearbeitet haben, um «Opfer wiederholt und brutal unter Drogen zu setzen, sexuell zu missbrauchen und zu vergewaltigen».

Nun müssen sich die Alexander-Brüder wegen sexuellem Missbrauch und Menschenhandel vor einem Gericht in Miami verantworten. Der Fall erinnert an Gisèle Pelicot, die über Jahre von ihrem Mann betäubt wurde und der sie, zusammen mit rund 50 anderen Männern, vergewaltigte.

Vergewaltigungen bereits seit Highschool-Zeiten

Nach einer grossen Anzahl an übereinstimmenden Aussagen von Frauen wurden die Brüder am Mittwoch verhaftet. Die Staatsanwälte sprechen von «Dutzenden Opfern» von Florida bis nach New York. Staatsanwalt Damian Williams erklärte, die Brüder hätten ihren Reichtum und Position benutzt, «um Gelegenheiten für sexuelle Übergriffe auf Frauen zu schaffen und zu ermöglichen.» Dies sei unter der Anwendung von «Gewalt, Androhung von Gewalt, Betrug und Nötigung» geschehen.

Die Staatsanwaltschaft betont ebenfalls, dass die Vergewaltigungen bereits im Teenager-Alter angefangen haben. «Beweise aus der Untersuchung, darunter zahlreiche Opfer- und Zeugenaussagen, zeigen, dass die Alexander-Brüder bereits während ihrer Highschool-Zeit in Miami mit sexueller Gewalt, darunter auch Gruppenvergewaltigungen, begannen.»

Verteidigung besteht auf Unschuld

Die Anwälte und Anwältinnen der Staatsanwaltschaft fordern daher, dass die Brüder in Untersuchungshaft bleiben, ohne die Möglichkeit auf Kaution. «Nachdem sie sich jahrelang auf ihren beträchtlichen Reichtum und ihre Verbindungen verlassen hatten, um ihre Verbrechen zu begehen und zu vertuschen, drohen allen drei Angeklagten nun Gefängnisstrafen von 15 Jahren bis lebenslänglich.»

Anwältin Susan Necheles vertritt derweilen die drei Brüder und betont, ihre Mandanten seien unschuldig. «Oren Alexander ist unschuldig. Die Beweise werden zeigen, dass weder er noch seine Brüder jemals ein Verbrechen begangen haben.»