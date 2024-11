Schockierender Fall in Australien: Ein Kinderbetreuer wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er missbrauchte über 60 Kinder in Tagesstätten, einige jünger als ein Jahr. Die Ermittlungen begannen vor zehn Jahren nach Funden im Darknet.

Urteil in Australien

Nach der Anklageerhebung gegen Griffith im Jahr 2023 sagte ein Polizeivertreter, es handle sich um «einen der furchtbarsten Fälle» von Kindesmissbrauch, den die Polizei gesehen habe. (Symbolbild) Foto: imago images/Waldmüller

Auf einen Blick Lebenslange Haft für Kinderbetreuer wegen Missbrauchs von über 60 Kindern

Ermittlungen begannen vor zehn Jahren nach Fund von Kinderpornografie im Darknet

Taten erfolgten über 19 Jahre hinweg

Ein ehemaliger Kinderbetreuer (46) ist in Australien wegen sexuellen Missbrauchs Dutzender Schützlinge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Straftaten des Mannes hätten «erhebliches Leid» verursacht, sagte Richter Paul Smith bei der Urteilsverkündung am Freitag. Der Verurteilte Ashley Paul G.* bekannte sich schuldig, mehr als 60 Kinder, die meisten von ihnen Mädchen, vergewaltigt und sexuell missbraucht zu haben.

Griffith missbrauchte die ihm anvertrauten Kinder in den Jahren 2003 bis 2022. In 28 von insgesamt 300 Anklagepunkten ging es um Vergewaltigung. Die Polizei ging davon aus, dass einige der Opfer weniger als zwölf Monate alt waren. «Die Leute erwarten, dass ihre Kinder in Tagesstätten beschützt werden», sagte Richter Smith. Die Taten seien «verkommen» gewesen und bei dem Täter bestehe ein hohes Rückfallrisiko.

Selbst erfahrene Polizisten waren schockiert

Die Ermittlungen gegen Griffith begannen vor zehn Jahren, nachdem die Polizei im Darknet auf anonym geteilte kinderpornografische Aufnahmen gestossen war. Die Nachforschungen verliefen weitgehend ergebnislos, bis die Polizei im Hintergrund der Bilder auf Hinweise stiess, die zu einem Kindergarten im Zentrum der Stadt Brisbane führten.

Nach der Anklageerhebung gegen Griffith im Jahr 2023 sagte der Polizeivertreter Michael Fitzgerald, es handele sich um «einen der furchtbarsten Fälle» von Kindesmissbrauch, den die Polizei gesehen habe. «Es geht über jegliche Vorstellungskraft hinaus, was diese Person den Kindern angetan hat.» Selbst für altgediente Polizisten, die versuchten, «nicht schockiert zu sein», sei es ein «schrecklicher Fall».

Griffith hatte eine Reihe von strengen Hintergrundüberprüfungen bestanden, die er für die Arbeit in Kindertagesstätten in den australischen Bundesstaaten Queensland und New South Wales benötigte.

* Name bekannt