Ein tragischer Fund schockiert die deutsche Stadt Menden: Auf einem Spielplatz wurde in der Nacht auf Samstag ein lebloser Teenager entdeckt.

Schockfund in deutscher Stadt Menden

1/2 Ein 14-jähriger Junge wurde in der Nacht auf Samstag leblos auf einem Spielplatz in der deutschen Stadt Menden gefunden. Ein 17-Jähriger steht unter Tatverdacht. Foto: IMAGO/aal.photo

Darum gehts 14-jähriger Junge tot auf Spielplatz in Menden gefunden, 17-Jähriger tatverdächtig

Mordkommission wurde eingerichtet, weitere Informationen von der Polizei erwartet

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 14-jähriger Junge wurde in der Nacht auf Samstag tot auf einem Spielplatz in der deutschen Stadt Menden aufgefunden. Nach Polizeiangaben sei ein 17-Jähriger «dringend tatverdächtig», berichtet «Bild». Gegen ihn sei ein Haftbefehl erlassen worden. Eine Mordkommission wurde laut einem Polizeisprecher bereits eingerichtet.

Die Polizei schreibt in einer Pressemeldung, dass der Tötungsdelikt gegen 1.35 Uhr mit einem Messer begangen worden sei. Zuvor habe es einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben. In dessen Verlauf habe der 17-jährige Alexis R.* auf den Teenager eingestochen.

Reanimierungsversuche seien erfolglos verblieben, der Junge sei kurz danach im Spital verstorben. Ein zweiter 17-Jähriger sei ebenfalls schwer verletzt worden. Bei ihm bestehe keine Lebensgefahr. Der tatverdächtige und polizeilich bereits in Erscheinung getretene Alexis R. floh vom Tatort. Aktuell sei er weiterhin flüchtig.

«Er ist 175 cm groß, hat dunkle Augen und braune Haare», schreibt die Polizei in der Mitteilung. Um Zeugenhinweise zum Aufenthalt des Gesuchten oder zu den Geschehnissen auf dem Spielplatz wird gebeten. Laut der regionalen Tageszeitung «Westfalenpost» gelte das Quartier Papenbusch, in dem sich der Spielplatz befindet, als sozialer Brennpunkt in der Stadt Menden.

*Name bekannt