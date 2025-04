Tiefe Stichwunde am Hals Deutscher Tourist (†23) tot in Italien aufgefunden

Ein tragischer Vorfall in Zinasco, Norditalien, erschüttert die Region: Die Leiche eines 23-jährigen deutschen Touristen wurde mit einer Stichwunde am Hals gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, Mord und Suizid sind nicht ausgeschlossen.