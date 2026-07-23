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Ausland
Leopard attackiert Spirituosenverkäufer in Indien
Schock-Moment in Indien
Leopard attackiert Spirituosenverkäufer
Plötzlich springt ein Leopard über den Tresen eines Spirituosenladens in Indien und greift den Besitzer an. Die Aufnahmen der Überwachungskamera halten den dramatischen Moment fest.
Publiziert: 07:56 Uhr
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