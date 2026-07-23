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Schock-Moment in Indien
Leopard attackiert Spirituosenverkäufer

Plötzlich springt ein Leopard über den Tresen eines Spirituosenladens in Indien und greift den Besitzer an. Die Aufnahmen der Überwachungskamera halten den dramatischen Moment fest.
Publiziert: 07:56 Uhr
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