Blick-Reporter Samuel Schumacher war seit Kriegsausbruch vor drei Jahren fünf Mal in der Ukraine und hat den Horror hautnah miterlebt, den Putins Truppen anrichten. Er erklärt, was die Geheimdienste nach Trumps Aussagen befürchten und was das für Europa bedeutet.

Keine besten Freunde: Wolodimir Selenski und Donald Trump hatten zuletzt wenig warme Worte füreinander übrig. Foto: AFP

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Die Ukrainer haben in den vergangenen drei Jahren gegen vieles gekämpft: russische Sturmtruppen, iranische Drohnen und nordkoreanische Soldaten. Dass man dereinst auch einen Angriff aus dem Weissen Haus würde abwehren müssen, damit hätte in Kiew aber niemand gerechnet.

Doch in Kriegen ist es wie im Fussball: Man muss sich für ein Team entscheiden. Das hat Donald Trump (78) jetzt getan. Er stürmt – mindestens rhetorisch – für Moskau und pöbelt in Hooligan-Manier gegen den «Diktatoren» in Kiew (so hat er Präsident Wolodimir Selenski (47) am Mittwoch bezeichnet).