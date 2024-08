Kam bei einem tragischen Unfall auf Ibiza ums Leben: die Jura-Studentin Emma R. aus Schottland.

Sie war jung und wollte das Leben geniessen: Mit Freunden ist Emma R.* (†19) nach Ibiza gereist, um zu feiern. In der Partyhochburg San Antonio hatten die Jura-Studentin und ihre Kollegen ein Vier-Sterne-Hotel gebucht. Doch die Ferien endeten tragisch. Die Schottin fiel am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr vom Balkon aus dem sechsten Stock. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass die Sanitäter nur noch den Tod der jungen Frau feststellen konnten.

In den Stunden vor dem tragischen Unfall teilte Emma Fotos und Videos in den sozialen Medien, die sie beim Feiern mit Freunden zeigen, wie «Daily Record» berichtet. Auf Tiktok-Clips tanzt sie vor der Kamera, bevor sie mit Freunden in einen Club geht. Weitere Aufnahmen zeigen sie mit Freunden im Aufzug und auf einem Balkon.

«Wir sind schockiert und traurig»

Der plötzliche Tod ist ein Schock für Familie und Freunde. «Ich weiss nicht einmal, wo ich anfangen soll, wie perfekt unsere Emma war. Ich habe alles an dir geliebt und werde es für immer tun. Der Himmel hat gerade den schönsten Engel bekommen, den er je bekommen wird, und ich bin für immer dankbar, dich meine Freundin nennen zu dürfen», so eine Freundin.

Emmas ehemalige Lehrer würdigten die «unglaublich freundliche» und «fleissige» Teenagerin. Ihre alte Schulleiterin zu «Daily Record»: «Wir sind schockiert und traurig über die herzzerreissende Nachricht vom plötzlichen Tod unserer ehemaligen Schulsprecherin Emma R. Emma war eine unglaublich freundliche, fleissige, kluge und talentierte Schülerin, die viel zu unserer Schulgemeinschaft beigetragen hat.» Auch die Universität, an der Emma Jura studierte, zeigte sich bestürzt über den Vorfall.

Balkone werden streng kontrolliert

In den vergangenen Jahren gab es in San Antonio einige Fälle pro Jahr, bei denen Touristen von Balkonen stürzten. Die Ermittlungen der spanischen Behörden deuten in den meisten Fällen auf tragische Unfälle ohne Fremdverschulden hin.

Die spanischen Behörden inspizieren Hotelbalkone im Rahmen strenger Kontrollen sehr sorgfältig. Das Aussenministerium unterstützt die Familie von Emma R. und steht in Kontakt mit den örtlichen Behörden. Die Gemeinde ist zutiefst betroffen von dieser schrecklichen Tragödie.

* Name bekannt