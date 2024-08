Rätsel um Tragödie in Sizilien mit sechs Toten

1/5 Die Superyacht des Tech-Milliardärs Mike Lynch ist am frühen Montagmorgen vor der sizilianischen Küste gesunken.

Christina Benz Praktikantin News

Die Superyacht «Bayesian» des Tech-Milliardärs Mike Lynch (†59) ist am frühen Montagmorgen vor der sizilianischen Küste gesunken. Das Segelboot war in der Nähe von Porticello vor der Küste Siziliens in einen Sturm geraten.

Ursache war eine Wasserhose, eine Art Tornado, über dem Meer. 15 der 22 Passagiere konnten gerettet werden. Doch für sechs Menschen kam jede Hilfe zu spät. Unter den Toten befinden sich Lynch. Seine Tochter (18) wird noch vermisst.

Diese Art von Yacht gilt als die sicherste der Welt

Die Bergungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Die Nachricht über die Tragödie kann Bootshersteller Giovanni Costantino, CEO der Italian Sea Group, noch immer nicht glauben. Es hat «mich einerseits traurig und andererseits fassungslos gemacht», sagt er zu Sky News.

Bei dem Boot von Lynch handelt es sich um eine Perini-Segelyacht, die als die sicherste der Welt gilt. Durch ihre Struktur und ihr Kiel ist das Boot laut Constantino ein «unsinkbarer Körper». Als Hersteller von Perini-Booten wisse er genau, wie diese konstruiert und gebaut werden. «Dieser Vorfall klingt wie eine unglaubliche Geschichte, sowohl technisch als auch faktisch», so der Experte weiter.

Spezialtaucher und Unterwasserdrohne

Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, wird derzeit untersucht. Die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt. Am Dienstag wurde der Kapitän für zwei Stunden befragt, um den Vorfall zu rekonstruieren und nützliche technische Details zu erfahren. Auch vier britische Inspektoren sind nach Porticello gereist.

Im Hafen von Porticello wurden Spezialtaucher seit dem frühen Mittwochmorgen mit Booten zur Unglücksstelle gefahren, wie AFP-Reporter berichteten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde auch eine Unterwasserdrohne eingesetzt. Das Wrack der «Bayesian» liegt in 50 Meter Tiefe.

Tech-Tycoon feierte Freispruch

Neben Lynch und dessen Tochter waren dem Versicherungsunternehmen Hiscox zufolge auch ein hochrangiger Manager des Bankhauses Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, und dessen Frau Judy an Bord und werden vermisst. Italienischen Medienberichten zufolge waren die Passagiere Gäste von Lynch. Der Unternehmer hatte demnach auf der Jacht seinen Freispruch im Prozess um einen Milliardenbetrug gefeiert.

Lynch war im Juni in den USA von Betrugsvorwürfen um den Verkauf seiner Software-Firma Autonomy an Hewlett-Packard freigesprochen worden. Ihm war vorgeworfen worden, Akten gefälscht und den Umsatz seines Unternehmens falsch angegeben zu haben. Die «Sunday Times» schätzte das Vermögen des ehemaligen Regierungsberaters auf rund 556 Millionen Franken.