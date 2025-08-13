Mexiko liefert 26 Drogenbosse an USA aus

26 mutmassliche Drogenkartellmitglieder sollen in den USA vor Gericht gestellt werden. Den Verdächtigen wird Mord, Drogenschmuggel und Menschenhandel vorgeworfen. US-Justizministerin Pam Bondi verspricht harte Konsequenzen für ihre Verbrechen.

1/5 Mexiko und die USA arbeiten bei der Verbrechensbekämpfung eng zusammen. Im Bild: Mexikanische Sicherheitskräfte bei einem Einsatz gegen die Kartelle im Juli. Foto: AFP

Darum gehts Mexiko liefert 26 mutmassliche Kartellmitglieder an die USA aus

Hochrangige Köpfe von Drogenkartellen wie Jalisco Nueva Generación und Sinaloa betroffen

Im Februar wurden bereits 29 Verdächtige, darunter der ehemalige Kartellchef Caro Quintero, ausgeliefert

Mexiko hat 26 mutmassliche Mitglieder von Drogenkartellen und anderen kriminellen Organisationen an die USA ausgeliefert. Die Verdächtigen hätten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Mexiko dargestellt, schrieb der mexikanische Sicherheitsminister Omar García Harfuch (43) auf der Nachrichtenplattform X. Die Ausgelieferten sind in den USA wegen Mordes, Drogenschmuggels und Menschenhandels angeklagt.

Unter ihnen seien hochrangige Köpfe der Drogenkartelle Jalisco Nueva Generación, Sinaloa und Los Zetas, die tonnenweise Kokain, Heroin und Fentanyl in die Vereinigten Staaten geschmuggelt hätten, teilte das US-Justizministerium mit. «Diese 26 Männer haben alle dazu beigetragen, Gewalt und Drogen nach Amerika zu bringen. Unter diesem Justizministerium werden sie für ihre Verbrechen gegen dieses Land mit schweren Konsequenzen rechnen müssen», sagte US-Justizministerin Pam Bondi (59).

Gemeinsam gegen die Kartelle

Zwar ist das Verhältnis zwischen Mexiko und den USA wegen Donald Trumps (79) Zollkrieg angespannt. Bei der Verbrechensbekämpfung arbeiten die Nachbarn aber eng zusammen: Bereits im Februar hatte Mexiko 29 Verdächtige an die USA ausgeliefert, darunter den ehemaligen Kartellchef Rafael Caro Quintero (72), der in den 1980er Jahren als «Drogenboss der Drogenbosse» galt.

Zudem überstellten die mexikanischen Behörden den früheren Chef des für seine Brutalität gefürchteten Drogenkartells Los Zetas, Miguel Ángel Treviño (54), sowie den ehemaligen Anführer des Juárez-Kartells, Vicente Carrillo Fuentes (62). So viele mächtige Drogenbosse auf einmal hatte Mexiko noch nie zuvor an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.