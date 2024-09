Grösserer Polizeieinsatz in München: Ein Mann näherte sich mit einer Schusswaffe dem NS-Dokumentationszentrum. Die Polizei stoppte ihn mit Schüssen. Mittlerweile ist der mutmassliche Täter tot.

1/11 Aufnahmen des Täters: Auf seinem Gewehr ist ein Bajonett aufgesetzt.





In München meldete die Polizei am Donnerstagmorgen im Bereich der Briennerstrasse einen grösseren Einsatz mit zahlreichen Einsatzkräften. Auf X hiess es schnell, dass es sich um einen Schusswechsel in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums handle.

In Videos, die im Internet kursieren, sind etliche Schüsse zu hören, und die Münchner Polizei erklärte, dass eine Person gesehen worden sei, «die augenscheinlich eine Schusswaffe trug». Auf Bildern ist zu sehen, wie der Angreifer mit einem Weltkriegsgewehr samt Bajonett bewaffnet ist.

Keine Hinweise auf weitere verdächtige Personen

Wie die Polizei schreibt, wurde der Einsatzraum grossräumig abgesperrt. Sie bestätigte auch, dass es zu «Schussabgaben durch polizeiliche Einsatzkräfte» auf eine verdächtige Person gekommen sei, die Person wurde hierbei getroffen und verletzt.

Wie kurz vor Mittag bekannt wird, ist die Person mittlerweile gestorben. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (67) mit. Hinweise auf weitere verdächtige Personen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz stehen, gibt es keine, erklärte die Polizei.

Gemäss einem Reporter der «Süddeutsche Zeitung» soll es sich bei dem Schützen um einen 18-jährigen Mann aus Österreich handeln, wie er auf X schreibt. Wie «Spiegel» berichtet, soll der junge Mann den Sicherheitsbehörden als Islamist aufgefallen sein.

Mann hat «gezielt auf Polizisten geschossen»

Herrmann erklärte, der Mann habe das Feuer eröffnet. «Er hat gezielt auf die Polizisten geschossen, die haben das Feuer erwidert», sagte Herrmann in Burghausen. Von den fünf an dem Schusswechsel beteiligten Polizisten, sei keiner verletzt worden. Ebenso sei keiner der Konsulatsmitarbeitenden verletzt worden.

Über eine mögliche Motivlage des Mannes konnten zunächst weder Polizei noch Innenministerium Angaben machen. Über eine Motivlage könne noch keine Auskunft erteilt werden.

Anwohner hörte Rufe und Schüsse

Ein Anwohner sprach am Morgen gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» von Schüssen und Polizeisirenen. Der Mann hörte «Lauft! Lauft!»-Rufe. Benedikt Franke, stellvertretender Vorsitzender und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), sagte gegenüber «Bild»: «Um genau 9.10 Uhr knallte es plötzlich laut. Mindestens ein Dutzend Schüsse waren zu hören.» Das Büro, das sich genau neben dem NS-Dokumentationszentrum befindet, sei von der Polizei abgeriegelt worden.

Wie Anwohner gegenüber «Bild» berichteten, sei der Mann vor der Polizei geflüchtet und habe sich immer wieder nach seinen Verfolgern umgedreht. Ein Augenzeuge schilderte den Journalisten, wie er die Verfolgung erlebt hatte: «Es dauerte mehrere Minuten, bis die ersten Polizisten hinter ihm herkamen. Sie haben dann mindestens 30- bis 40-mal auf ihn geschossen». Danach habe er nur noch die Rufe der Beamten gehört, «Er liegt am Boden, bewegt sich nicht mehr», sollen sie gerufen haben. Nach «Bild»-Informationen soll der Mann mehrfach im Oberkörper getroffen worden sein. Ein Notarzt stellte seinen Tod fest.

Dank an die Polizei

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (54) schätzt die Schüsse in München als gravierenden Vorgang ein. «Es ist ein schwerwiegender Vorfall», sagte die Sozialdemokratin in Berlin. Sie wolle aber nicht spekulieren, es gelte abzuwarten. Sie äusserte sich während einer Pressekonferenz zu einem anderen Thema.

«Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Münchner Polizei, die da einen guten Einsatz aus meiner Sicht machen», sagte Faeser. «Der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen, das wissen Sie, hat oberste Priorität.» Es sei sehr bitter, dass sich der Vorfall ausgerechnet vor dem NS-Dokumentationszentrum und dem israelischen Generalkonsulat ereignet habe.

Mit dem 5. September fällt der Vorfall auf den Jahrestag des Olympia-Attentats. Im Jahr 1972 nahmen palästinensische Terroristen elf israelische Athleten als Geiseln und ermordeten sie.