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Schaden in Zehntausenderhöhe
Hier zerbricht das Grossaquarium

Mitten in der Nacht kommt es in der chinesischen Stadt Wuxi zu einem Zwischenfall mit einem Grossaquarium. Der Schaden wird erst Stunden später bemerkt.
Publiziert: 11:40 Uhr
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