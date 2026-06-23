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China: Grossaquarium platzt und verursacht massiven Schaden
Schaden in Zehntausenderhöhe
Hier zerbricht das Grossaquarium
Mitten in der Nacht kommt es in der chinesischen Stadt Wuxi zu einem Zwischenfall mit einem Grossaquarium. Der Schaden wird erst Stunden später bemerkt.
Publiziert: 11:40 Uhr
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