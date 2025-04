Saint-Pierre und Miquelon im Porträt Trumps Zoll-Hammer trifft Mini-Region am härtesten – oder doch nicht?

US-Präsident Trump hat am Mittwoch Dutzende Länder mit Zöllen belegt. Darunter finden sich Namen, die stutzen lassen. So tauchte etwa neben Lesotho an der Spitze der Zoll-Liste die kleine Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon auf.

Publiziert: vor 35 Minuten | Aktualisiert: vor 28 Minuten