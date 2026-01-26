Chinas Top-General Zhang Youxia steht unter Spionageverdacht. Der enge Vertraute von Xi Jinping soll Atomgeheimnisse an die USA verraten und Bestechungsgelder kassiert haben. Nun wurde er entmachtet. Was dahinter steckt.

Darum gehts Chinas General Zhang Youxia (75) wegen Spionage und Korruption entmachtet

Experten vermuten internen Machtkampf statt Weitergabe von Atomgeheimnissen

Zentralmilitärkommission auf zwei Mitglieder geschrumpft nach Zhangs Sturz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Der plötzliche Fall des chinesischen Generals Zhang Youxia (75) sorgt unter Experten für Aufsehen. Dem obersten chinesischen Militär wird vorgeworfen, Atomgeheimnisse an die USA verraten und Bestechungsgelder angenommen zu haben. Besonders brisant: Youxia galt als enger Freund von Staatschef Xi Jinping (73).

China-Experten glauben, dass hinter der Absetzung noch weit mehr stecken könnte. Im «Wall Street Journal», das die Verstösse publik gemacht hat, heisst es: «Die Intransparenz des chinesischen politischen Systems erschwert es, Xis tatsächliche Beweggründe für die Entmachtung eines langjährigen Vertrauten zu erkennen.»

Dass es tatsächlich um interne Machtfragen gehe, wird in der Fachwelt vermutet. Der Politikwissenschaftler Wen-Ti Sung sieht den Sturz Zhangs als Teil eines Machtkampfes innerhalb der Führungselite, wie er der «La Repubblica» sagt.

«Säuberungswelle am Höhepunkt»

«Die Ermittlungen gegen Zhang könnten auf fehlendes Vertrauen in eine Führung hindeuten, die nicht in der Lage ist, das tief verwurzelte Korruptionsproblem zu lösen», zitiert die Zeitung einen weiteren Experten. Und weiter: «Xi will die Loyalität vor dem Parteitag 2027 absichern.»

«Es ist ein Zeichen, dass wirklich niemand sicher ist», sagt der ehemalige China-Analyst der CIA, Jonathan Czin, gegenüber CNN. «Die Säuberungswelle hat nun ihren Höhepunkt erreicht.»

Seit Jahren greift Xi Jinping immer wieder hart in die Führung der chinesischen Armee ein – und entmachtet dabei selbst höchste Generäle. Eine Übersicht.

1 Zhang Youxia (2026) – der Familienfreund

Zhang Youxia hat bisher als Xis «politischer Bruder» gegolten. Er war Vize-Chef der zentralen Militärkommission. Zhang werden Korruption und die Weitergabe von Atomdaten an USA vorgeworfen. Durch seine Entlassung ist die Militärkommission auf zwei Mitglieder geschrumpft.

2 Liu Zhenli (2026) – Stabschef

Ebenso wie gegen Zhang laufen Ermittlungen gegen Liu Zhenli. Er ist Chef des Generalstabs und ebenfalls Mitglied der zentralen Militärkommission. Als Begründung gibt das Verteidigungsministerium auch hier «Verstösse gegen Parteigesetze» an.

3 Miao Hua (2025)

2025 wurde Miao Hua abgesetzt. Er war ein hochrangiger Politkommissar und Weggefährte Xis. Auch ihm wurde Korruption vorgeworfen. Peking wollte an ihm ein Exempel statuieren.

4 Li Shangfu (2023) – Ex-Verteidigungsminister

Chinas damaliger Verteidigungsminister Li Shangfu verschwand 2023 plötzlich wochenlang. Schliesslich teilte der chinesische Staatsapparat mit, dass er entlassen worden sei. Später wurden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet – wegen Korruption.

5 Wei Fenghe (2023)

Wei Fenghe, Vorgänger von Li Shangfu, wurde ebenfalls als Verteidigungsminister entmachtet. Ihm wurde Korruption bei Rüstungsdeals vorgeworfen.

Insgesamt wurden seit 2023 mehr als 20 hochrangige Militärangehörige untersucht oder ihres Amtes enthoben.