Spionageverdacht in Peking
Chinas oberster General soll Atomwaffen-Daten an USA weitergegeben haben

China ermittelt gegen Top-General Zhang Youxia. Ihm wird vorgeworfen, Atomgeheimnisse an die USA verraten und Bestechungsgelder angenommen zu haben. Das Verteidigungsministerium spricht von schweren Gesetzesverstössen.
Gegen den chinesischen Top-General Zhang Youxia wird ermittelt.
Darum gehts

  • China untersucht General Zhang Youxia wegen Spionage und Korruption seit Samstag
  • Er soll US-Geheimdienste über Chinas Atomwaffenprogramm informiert haben
  • Zhang, 75 Jahre alt, gilt als enger Vertrauter von Xi Jinping
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Janine Enderli

China hat Ermittlungen gegen seinen ranghöchsten General eingeleitet. General Zhang Youxia (75), Vizechef der Zentralen Militärkommission und langjähriger Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping, wird beschuldigt, hochsensible Informationen über Chinas Atomwaffenprogramm an die USA weitergegeben und Bestechungsgelder für offizielle Beförderungen angenommen zu haben. Das berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf mit einem internen Briefing vertrauten Personen. 

Die Vorwürfe wurden demnach am Samstag bei einer geschlossenen Sitzung hochrangiger Offiziere präsentiert – kurz bevor das chinesische Verteidigungsministerium offiziell eine Untersuchung gegen den Militär wegen «schwerer Verstösse gegen Parteidisziplin und staatliche Gesetze» bekannt gab.

Korruption und Weitergabe von Daten

Laut dem Bericht soll Zhang zudem politische Netzwerke innerhalb der Armee aufgebaut und seine Kontrolle über die Militärbeschaffung missbraucht haben. 

Zhang selbst äusserte sich bislang nicht. Beobachter sprechen von der tiefgreifendsten Säuberung der chinesischen Militärführung seit Jahrzehnten. Zunächst erklärte das Verteidigungsministerium lediglich, Youxia habe gegen «Parteidisziplin und Gesetz» verstossen. Zu den Hintergründen nahm das Ministerium keine Stellung. 

