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AfD feiert Wahlsieg: 44,5 % in Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt
Hier jubelt die AfD nach dem Wahlsieg
In Sachsen-Anhalt feiert die AfD einen historischen Sieg: Mit 44,5 Prozent holt die rechtsextreme Partei erstmals eine mögliche Mehrheit in einem Bundesland.
Publiziert: 18:43 Uhr
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