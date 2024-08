Der Vormarsch der Ukrainer in Russland geht weiter. Ein Militär- und ein Russland-Experte erklären, warum die Abwehr der zweitstärksten Armee der Welt versagt und wie gross die Gefahr eines Nuklearschlags wird.

Volltreffer: Die Ukrainer haben in der russischen Region Kursk drei wichtige Brücken zerstört.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Was für eine Schmach für den russischen Präsidenten Wladimir Putin (71)! Ohne grosse Gegenwehr sind ukrainische Truppen am 6. August bei Sumy in Russland eingedrungen und haben inzwischen 82 Ortschaften auf rund 1150 Quadratkilometern erobert.

Ziel der Invasion der 18. stärksten Armee im Land der zweitstärksten Armee: Laut Präsident Wolodimir Selenski (46) wollen die Ukrainer eine «Pufferzone auf dem Territorium des Aggressors» schaffen. Sie sind auf bestem Weg dazu, denn Putins Soldaten versagen bei der Abwehr.