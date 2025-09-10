Mark Rutte zur Luftraum-Verletzung

Jetzt spricht Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu dem Vorfall. «Drohnen aus Russland haben letzte Nacht polnischen Luftraum verletzt. Unsere Luftverteidigung wurde aktiviert und hat erfolgreich die Verteidigung von Nato-Territorium sichergestellt.»

Zahlreiche Allierte seien in die Reaktion auf die Luftraum-Verletzung involviert gewesen. Neben polnischen F16-Kampfjets und niederländischen F35-Kampfjets auch ein italienisches Awacs-Frühwarnflugzeug und deutsche Patriot-Flugabwehrraketensysteme.

Rutte hebt die «schnelle und kompetente» Reaktion der Alliierten auf die Luftraum-Verletzung hervor. Der gestrige Vorfall werde nun genauestens bewertet.

Ob die Luftraum-Verletzung absichtlich geschah oder nicht, könne Rutte nicht sagen. Dazu sei eine Untersuchung eingeleitet worden. «Sie war aber absolut rücksichtslos.»

Weiter sagt der Nato-Generalsekretär: «Die Alliierten drücken ihre Solidarität aus.» Man müsse mehr in die Verteidigung investieren – und man müsse die Ukraine weiterhin unterstützen. Die Nachricht sei klar: «Stoppt den Krieg in der Ukraine.»

«Wir werden jeden Zoll Nato-Territorium verteidigen», erklärt Rutte. Er sei besonders beeindruckt von der schnellen Reaktion der Alliierten. Die Medienkonferenz ist beendet.