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Venezuela: Hier wird ein Hund aus den Trümmern gerettet
Rührendes Video aus Venezuela
Hier wird ein Hund aus den Trümmern gerettet
Zwei schwere Erdbeben haben am Mittwoch Venezuela erschüttert. Sie gehören zu den stärksten, die das Land seit mehr als 100 Jahren heimgesucht haben.
Publiziert: 20:48 Uhr
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