Trump ist verärgert über Versuche Putins, die Ukraine-Friedensgespräche zu sabotieren. Der Russe wisse, dass er sauer sei, so der US-Präsident. Als Druckmittel will er Moskaus Handelspartnern mit Strafzöllen drohen.

Der russische Kriegspräsident Wladimir Putin (72) tanzt offenbar auf der Nase von US-Präsident Donald Trump (78) herum. Trump kennt den Russen bekanntlich ja gut und gab sich immer überzeugt, Putin schon irgendwie zu Frieden in der Ukraine bewegen zu können. So leicht lässt sich Putin nicht zähmen, was Trump jetzt offenbar zur Weissglut treibt.

Putin hat seine Bemühungen verstärkt, die Legitimität der ukrainischen Regierung inmitten laufender Waffenstillstandsgespräche zu untergraben. Putin beharrt auf der Narrative, die ukrainische Führung als illegitim und unfähig darzustellen.

Die Strategie zielt laut einer Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) darauf ab, von den USA und ihren Verbündeten vermittelte Friedensgespräche zu torpedieren und ein Ende des Krieges zu verhindern.

«Pissed off»

Das bringt Trump offenbar dermassen in Rage, dass er zum Telefonhörer griff und die NBC-Journalistin Kristen Welker anrief. Und seinem Ärger über Putin freien Lauf liess. Trump gab sich in dem «Meet the Press»-Interview «sehr wütend» und «stinksauer» auf Putin.

Er sei «pissed off», sagte er wortwörtlich, weil «Putin über die Glaubwürdigkeit des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski herzog und begann, über eine neue Führung in der Ukraine zu sprechen».

Trump bezog sich auf Putins Vorschlag, die gesamte Ukraine unter Verwaltung der Vereinten Nationen zu stellen und dort Neuwahlen abzuhalten. Mit seinem Ärger deutet der US-Präsident einen möglichen Zusammenbruch der diplomatischen Friedensbemühungen an.

Putins vielschichtige Strategie

Putins Taktik besteht zudem darin, auch Behauptungen über ukrainische Kriegsverbrechen im Oblast Kursk zu verstärken – Anschuldigungen, die sowohl von russischen Militärbloggern als auch von Kiew als unbegründet zurückgewiesen wurden.

Dies folgt auf eine 30-tägige Waffenstillstandsvereinbarung über Angriffe auf Energieinfrastruktur und Operationen im Schwarzen Meer, die am 17. April ausläuft. Beide Seiten werfen einander bereits den Bruch der Abmachung vor, die von Putin gezielt sabotiert und wohl kaum verlängert wird.

Putins Strategie beruht überdies darauf, Russland als Opfer westlicher Aggression darzustellen und ultranationalistische Stimmen zu nutzen, um jeglichen Kompromiss abzulehnen. Trumps Ungeduld wächst, Putin ist unnachgiebig.

Letztes Druckmittel Strafzölle?

Putin wisse, dass er sauer sei, so Trump. Aber er noch immer eine sehr gute Beziehung mit dem Kreml-Chef. Und der «Ärger verfliegt schnell», wenn Putin das Richtige mache.

Trump drohte Putin damit, Russland und die Käufer von russischem Öl innerhalb eines Monats mit Strafzöllen zu belegen. Das soll Moskau den Export erschweren und seine Deviseneinnahmen schmälern. Zu Russlands grossen Abnehmern zählen auch Indien und China.

Und Trump zieht die Drohschraube noch eine Stufe fester an. «Das hiesse», sagte er, «wer Öl aus Russland kauft, kann keine Geschäfte in den Vereinigten Staaten machen.»