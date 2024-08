Gute Nachrichten für Schlafmangel-Geplagte: Wer am Wochenende Schlaf nachholt, kann sein Risiko für Herzerkrankungen um bis zu 20 Prozent senken.

Forscher empfehlen, Schlaf am Wochenende nachzuholen

1/4 Experten empfehlen Erwachsenen, jede Nacht sieben bis neun Stunden zu schlafen, damit es nicht zu einem Schlafdefizit kommt.

Wer am Wochenende versäumten Schlaf nachholt, senkt sein Risiko für Herzerkrankungen um bis zu 20 Prozent. Zu diesem Resultat kamen die Forscher des nationalen Zentrums für Herz-Kreislauf-Erkrankungen am Fuwai-Spital in Peking. Sie untersuchten Schlafdaten von über 90'000 Briten und begleiteten die Teilnehmer fast 14 Jahre lang.

«Ausreichender kompensatorischer Schlaf ist mit einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten verbunden. Der Zusammenhang ist bei Personen, die an Wochentagen regelmässig zu wenig Schlaf haben, noch ausgeprägter», sagt Yanjun Song, Co-Autor der Studie. Ganze 22 Prozent der analysierten Briten wurden von den Forschern in die Kategorie «schlaflos» eingestuft. Dazu gehören alle Personen, die im Durchschnitt weniger als 7 Stunden schlafen. Experten empfehlen Erwachsenen, jede Nacht sieben bis neun Stunden zu schlafen, damit es nicht zu einem Schlafdefizit kommt.

Wochenend-Schlaf als Gesundheits-Booster?

Die Studie wird von Nisha Parikh, Leiterin des Women's Heart Program bei Northwell Health, als gut durchgeführt bewertet.

Schlafstörungen, darunter Schlafentzug, stehen im Zusammenhang mit Bluthochdruck, Diabetes , Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. «Es ist beruhigend, dass der nachgeholte Schlaf am Wochenende die Auswirkungen des Schlafmangels an Wochentagen zumindest teilweise abmildern kann», meint Parikh zur «NY Post».

Doch Experten warnen

Zu viel Schlaf kann auch schädlich sein. «Wenn Sie mehr als neun Stunden pro Nacht schlafen, kann das mit vielen gesundheitlichen Problemen verbunden sein und die Konzentration und Stimmung beeinträchtigen», erklärt Theresa Schnorbach, Psychologin und Schlafforscherin zu «The Independent».

Auch unregelmässige Schlafmuster können negative Folgen haben. «Wenn Sie lange ausschlafen, stört das Ihren natürlichen Schlafrhythmus und führt wahrscheinlich dazu, dass Sie Einschlafschwierigkeiten haben», so Deborah Lee, Schlafexpertin zu «The Independent». Dennoch: Wenn man unter der Woche zu wenig Schlaf abbekommt, kann Ausschlafen am Wochenende eine gute Idee sein.

