Rischon LeZion in Israel Drohnenaufnahmen zeigen die schweren Schäden

Der Iran hat Israel in der Nacht zum Samstag mit mehreren massiven Angriffswellen überzogen. Zuvor hat die isralische Armme über 100 Ziele im Iran angegriffen. Diese Luftaufnahmen zeigen die schweren Schäden in der Grossstadt Rischon LeZion in Israel.

Publiziert: vor 41 Minuten | Aktualisiert: vor 39 Minuten