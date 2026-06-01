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Riesige Rauchwolke über Malta
Aufnahmen zeigen heftige Explosion

Im Norden von Malta ereignete sich am Montagmorgen eine heftige Explosion. Berichten zufolge ist eine Fabrik für Feuerwerk betroffen.
Publiziert: vor 6 Minuten
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