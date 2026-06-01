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Ausland
Malta: Heftige Explosion in einer Feuerwerksfabrik
Riesige Rauchwolke über Malta
Aufnahmen zeigen heftige Explosion
Im Norden von Malta ereignete sich am Montagmorgen eine heftige Explosion. Berichten zufolge ist eine Fabrik für Feuerwerk betroffen.
Publiziert: vor 6 Minuten
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