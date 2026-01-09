Am Freitagmittag Schweizer Zeit haben Einsatzkräfte der US-Küstenwache einen weiteren Tanker in der Karibik beschlagnahmt. Es handelt sich um ein sanktioniertes Schiff, das russisches Öl transportiert haben soll.

Fünfter Öltanker unter US-Kontrolle im Rahmen von US-Blockade der Seewege von und nach Venezuela

Die USA haben am Freitag einen weiteren Öltanker in der Karibik geentert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen US-Beamten. Auch der britische Radiosender LBC News berichtete über die Beschlagnahmung. Bei dem beschlagnahmten Tanker soll es sich laut «Wall Street Journal» um ein Schiff namens Olina handeln. Dieses wurde von den USA mit Sanktionen belegt.

Der Zugriff erfolgte demnach in Gewässern nahe Venezuela. Es ist bereits der fünfte Öltanker, den die USA bei einem Versuch, die US-Blockade gegen sanktionierte Tanker auf dem Weg von und nach Venezuela zu durchbrechen, stoppen und unter ihre Kontrolle bringen.

Ein früherer Name des Schiffs lautete nach Angaben der Schiffsüberwachungsfirma Vanguard Minerva M. Es wurde wegen seiner Rolle beim Transport russischen Öls mit Sanktionen belegt.

Erst am Mittwoch hatten die USA einen Tanker im Nordatlantik sowie ein Schiff in der Karibik geentert. Rund 70 Prozent der venezolanischen Ölexporte laufen über sanktionierte Schiffe, um die lähmenden US-Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie zu umgehen.