Rettung kurz vor dem Abgrund Betrunkener Tourist wird von Fluten mitgerissen

Dramatische Szenen spielen sich am bei Touristen beliebten Bergpass Malshej Ghat in Indien ab. Die Monsunzeit wird diesem Touristen am Wasserfall beinahe zum Verhängnis.

Publiziert: 14:02 Uhr | Aktualisiert: 14:06 Uhr